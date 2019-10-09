عودة الكويتيين.. المحتجزين

عاد إلى البلاد المواطنون الموقوفون في قبرص، على خليفة مشاجرة بينهم وبين مجموعة من البريطانيين في نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث شهدت صالة الوصول في المطار استقبالا حاشدا وحافلا من قبل ذويهم، وضجت الصالة باليباب وصيحات الفرحة و السعادة.

وكانت وزارة الخارجية، أعلنا أمس عودة المواطنين الموقوفين في قبرص اليوم، وذلك بعد الانتهاء من قضية حجز جوازات سفرهم على خلفية شجارهم مع مجموعة اخرى.

ونوهت بالجهود المكثفة والمتواصلة التي بذلتها وزارة الخارجية والبعثة الدبلوماسية لدى قبرص والتي اسفرت حل المشكلة وتمكين المواطنين من العودة بعد حسم القضية.