Posted on by

قمر تفضح المستور و تلجأ الى القضاء

Image preview
كشفت الفنانة اللبنانية قمر ان وكيلها القانوني المحامي جوزيف الاسمر يتولى في الفترة الحالية متابعة ملف الدعاوى القضائية التي رفعتها ضد المدعوة نجوى خليق الله بتهمة القدح و الذم و التشهير و التهديد و السعي المستمر للاساءة الى جانب قضايا اخرى تتعلق بالتجني و فبركة احداث ووقائع بهدف الابتزاز المالي و استعطاف الرأي العام واستغلال الاعلام للحصول على الشهرة على حساب سمعة و كرامة الاخرين , و بتحريض من جهات اصبحت مكشوفة و ستتم ملاحقتها ضمن الاطر القانونية المرعية الاجراء .

قمر اشارت الى ان اللجوء الى القضاء سوف يشمل كل المحرضين و المشاركين و المتورطين في هذه القضية , خصوصاً بعد ان فبركت خليق الله قصة خطفها التي تبدو اقرب من حلقة في مسلسل درامي بغية مضاعفة الابتزاز و الحصول على مكاسب مالية او معنوية بشكل اكبر , و قالت الفنانة ان اسماء كبيرة و كثيرة متورطة في هذه الموضوع و سوف تخرج جميعها الى العلن , استناداً الى وثائق و تسجيلات و صور و افلام جرى الحصول عليها لتعزيز الحق و دحض الباطل .

قمر اوضحت ان أي تبني او تحريف او فبركة للاحداث نواح لن تمر مرور الكرام و سوف يتم معالجتها عبر القضاء , لان من واجب الاعلام الاستماع الى الرأي الاخر , و ليس التركيز على حالة غير مستقرة تسلك طريق الدموع و الاستعطاف للوصول الى الشهرة و استغلال فضول البعض لمضاعفة نسبة المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي .

و ختمت : سقط القناع و بدأت مرحلة الحساب و بالقانون .Image previewImage preview

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close