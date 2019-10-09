لدعم فئات عناية الوزارة … وزارة الهجرة تتابع قانون الأسماء المستعارة وعودة النازحين

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين استمرار دعمها لجميع فئات عنايتها من خلال توفير خدمات متنوعة بطرق تنفيذ سريعة وفاعله .

وذكر مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الهجرة والمهجرين محمد صالح الحمداني إن الوزارة طالبت بالإسراع بالتصويت على تعديل مسودة قانون عائدية الوثائق التي تحمل أسماء مستعارة لتجديد مدة معالجه هذا الموضوع وذلك لوجود أعداد كبيرة من المهاجرين بحاجه التحقق من عائدية تلك الوثائق لبيان هجرتهم ، مضيفاً إن المطالبات مستمرة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بدعم الكفاءات وذلك بإعادة النظر في موضوع توقف إبداء المساعدة وإعطاء الامتيازات الخاصة بعودتهم .

وبين صالح أن الوزارة قدمت تسهيلات لنازحي سنجار باستثنائهم من تأييد القائم مقامية حين عودتهم إلى مناطقهم وتذليل الصعاب في عملية تسجيل أسمائهم لشمولهم بالمساعدات باجراءت مبسطة , مشيراً إلى الوزارة من خلال ممثلها في مديرية شؤون الجنسية ساعدت العراقيين المهاجرين بعد عودتهم من الخارج بمنح (39) عراقي شهادة الجنسية العراقية و منح (41) عراقي من عشائر الكورد الفيليين شهادة الجنسية العراقية .

قسم الاعلام