لوف يكشف حقيقة الخلاف بين مانويل نوير وتير شتيغن

نفى يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا وجود أي خلاف بين الحارسين مانويل نوير وتير شتيغن، بعد الجدل الذي حدث إعلاميًا بينهما في الفترة الأخيرة بشأن اللعب لفائدة المنتخب وتدخل رئيس بايرن ميونخ وتهديده بعدم إرسال لاعبيه في حال عدم لعب حارسه رسميًا.

وقال يواكيم لوف قبل مواجهة الأرجنتين في لقاء ودي، غدًا الأربعاء: “داخليًا لم يحدث أي خلاف بينهما، في يونيو الماضي وعدنا تير شتيغن بكونه سيلعب لقاءات، لكنه أصيب، نحن حاليًا في سبتمبر وسيلعب أمام الأرجنتين”.

وأضاف مدرب المنتخب الألماني: “العلاقة بين الحارسين جيدة ومن الطبيعي أنهما يرغبان في تصدر أخبار الصحف، تير شتيغن تطور بشكل كبير كحارس مرمى”.

وكان حارس برشلونة قد انتقد عدم لعبه رفقة المنتخب الألماني خلال الفترة الدولية السابقة، وهو ما دفع مانويل نوير حارس بايرن ميونخ وعميد المنتخب للرد عليه، واعتبر تصريحاته مضرة بالمجموعة.

وفضل يواكيم لوف إنهاء الجدل حول تصريحات أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ حول الموضوع وقال: “مسألة هونيس تم حلها وعلينا تركها حاليًا”.

وكان الجدل بين الحارسين قد أدى لمشاكل بين إدارة المنتخب الألماني وإدارة بايرن ميونخ، واضطر أولي هونيس لإغلاق الملف عبر بيان أكد من خلاله التصريحات، لكنه فضل عدم الخوض فيها مجددًا.

ويواجه منتخب ألمانيا، الأربعاء، منتخب الأرجنتين في لقاء ودي، وسيغيب عنه النجم ليونيل ميسي الموقوف، كما سيغيب توني كروس؛ بسبب الإصابة، ثم يواجه الأحد القادم منتخب إستونيا، في تصفيات أمم أوروبا 2020 .

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن برشلونة بدأ إجراءات تمديد عقد حارسه الدولي الألماني تير شتيغن والذي ينتهي صيف 2022 .

وكان شتيغن قد انتقل لبرشلونة صيف 2014، وجدد عقده في 2017 واحتفل في لقاء إشبيلية بوصوله 200 لقاء رفقة الفريق.

ويعتبر شتيغن صمام أمان في برشلونة، حيث حافظ على نظافة مرماه في 84 لقاء وتصدى لـ526 تسديدة خلال حراسة مرمى الفريق.

ويرغب برشلونة في تمديد عقد الحارس كمكافأة لمستواه الكبير، حيث أنقذ الفريق عدة مرات في لقاءات حاسمة، ويعتبر بجوار النجم الأول ليونيل ميسي من الأعمدة الأساسية.

وكانت بداية شتيغن صعبة؛ لكونه نافس التشيلي كلاوديو برافو لمدة موسمين واكتفى بلعب دور البديل وشارك في بعض المسابقات، لكن رحيل التشيلي لمانشستر سيتي منحه فرصة حراسة مرمى برشلونة بشكل رسمي.

ولم يشارك تير شتيغن البالغ من العمر 27 سنة سوى في 22 لقاء دوليًا، رفقة منتخب ألمانيا، مقابل 90 لقاء دوليًا لمانويل نوير حارس بايرن ميونخ والعميد الأول للمنتخب.