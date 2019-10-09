ماذا يفعل عمارة الحكيم حاليا في تجواله بين سويسرا ونمسا والمانيا

اراس جباري

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1- للعراقيين كافة

2- للعراقيين المقيمين في دول اوربا

يبدو ان العراقيين المقيمين في سويسرا والنمسا والمانيا والذين لهم صلة ببعضهم يتخابرون بعضهم البعض في مدن سويسرا والنمسا والمانيا عن تحركات عمار الحكيم الذي غادر العراق الى هذه الدول ليؤمن الاموال العراقية التي سرقه ..حيث يتحرك بين سويسرا والنمسا والمانيا …وغدا لديه موعد في امارة ليختشتاين التي تقع بين سويسرا والنمسا والتي تعتبر الملاذ الامن لكل اللصوص والحرامية السياسيين في العالم وفي هذا المكان سيقوم الحكيم بايداع المللايين الدولارات ويعتقد انه سيقوم غدا بعملية مناقلة كبيرة للاموال المسروقة من الشعب العراقي …وقد اجتمع قبل يومين بالمحامي السويسري الخاص به وقد تم اخذ موعد مع احد البنوك غدا الاثنين

وقد شوهد الحكيم في سويسرا وهو يرتدي بدلة موظف وعلى رأسه قبعة من الفرو بنية اللون مع مجموعة مكونة ستة اشخاص في سيارة BMW..X 6 رصاصي اللون ..فعلى من يجده او يعرف تحركاته من الاخوة المقيمين في سويسرا او النمسا او المانيا تصويره ومتابعته عن كثب دون يحس او يعرف لكي يتم التأكد والتعرف على اسم البنك الذي يودع فيه اموال العراق المسروقة