مجلس النواب يصوت على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

وقال مراسلنا ان البرلمان صوت رسمياً، خلال جلسة اليوم، على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

واضاف ان البرلمان صوت أيضاً رسمياً على تجميد عمل مجالس المحافظات.

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان وقت هذه الجلسة مفتوح الى حين استكمال كافة المناقشات المتعلقة بالتظاهرات واتخاذ القرارات المناسبة بشانها .

وقال الحلبوسي في كلمة للنواب “نجتمع اليوم لنقرر أمام شعبنا قرارنا الواضح ازاء ماحصل دون اي محاولات لتأطير وتزيين ما جرى”.

وأضاف ان “كل الخيارات التي تطرحونها اليوم مفتوحة أمامكم لإنصاف شعبكم وإعادة حقه الدستوري والقانوني”.

وتابع ان “وقت هذه الجلسة مفتوح الى حين استكمال كافة المناقشات المتعلقة بالموضوع واتخاذ القرارات المناسبة مع حجم الحدث”.

وتمنى الحلبوسي ان “لاتضعوا سقفا لتصوراتكم وطموحاتكم ازاء المعالجات التي ترونها مناسبة حتى وان كانت قاسية جدا”.