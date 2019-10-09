مفوضية الانتخابات تبدأ تسلم قوائم المرشحين للاقتراع المحلي

أعلن رئيس الادارة الانتخابية احمد رحيم بشارة عن بدء مفوضية الانتخابات باستلام قوائم مرشحي الاحزاب والتحالفات الانتخابية والقوائم المفردة (المرشحين المستقلين) المجازة من قبل دائرة الاحزاب، الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لعام ٢٠٢٠.

ودعا احمد رحيم بشارة الاحزاب والتحالفات الانتخابية لتسلم قوائم مرشحيها اعتباراً من يوم الثلاثاء ٢٠١٩/١٠/٨ ولغاية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١١/٥.

ومن المقرر ان تجري الانتخابات المحلية في نيسان 2020.