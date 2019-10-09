ميسي: إصابتي في 2014 من أصعب لحظاتي.. وجوارديولا مدربي المفضل وهذا هو أجمل أهدافي

أختار ليونيل ميسي وقائد الفريق الأول لكرة القدم لنادي برشلونة أفضل هدف ومدرب ومباراة في مسيرته الكروية التي بدأت في عام 2004، وحقق خلالها العديد من الإنجازات الفردية والجماعية وتربع من خلالها على عرش كرة القدم العالمية وكان آخرها جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.

ولم يكتف الأرجنتيني بأسعد لحظاته بل تذكر أيضًا أصعب المواقف التي مر بها، من خلال حواره مع إذاعة “راك 1” الكتالونية.

وبدأ البرغوث في الحديث عن أصعب المواقف، وقال: “كانت إصابتي ما بين عامي 2013 و2014 مع برشلونة، وعدت إلى الأرجنتين من أجل تلقي العلاج والتعافي من الإصابة”.