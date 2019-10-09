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وزارة الهجرة : قرابة 78 الف حصة من المساعدات الاغاثية توزعها بين النازحين والعائدين في محافظات صلاح الدين ونينوى ودهوك

أكد مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس استمرار الوزارة وفرق الاغاثة في محافظات البلاد لاتزال مستمرة في تقديم المساعدات الانسانية والعينية للعوائل النازحة .

واوضح ان فرق عمل الوزارة قدمت في الأيام الماضية قرابة 78 الف حصة من المساعدات الاغاثية للنازحين والعائدين في محافظات صلاح الدين ونينوى ودهوك متمثلة بسلة غذائية وسلة صحية وسلة مطبخية وسلة منزلية وسلة ملابس إضافة إلى افرشة أرضية .

وأوضح عباس ان الفرق الميدانية التابعة الى فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين وزعت (28.030) حصة من المساعدات الاغاثية للنازحين في مخيمات المحافظة وخارجها ، فيما وزعت فرق عمل الوزارة في محافظة نينوى (35.996) حصة من المساعدات الاغاثية للنازحين بضمنها 6 آلاف حصة وزعتها للأسر العائدة في قضاء تلعفر ، وكانت الفرق الميدانية التابعة لمكتب الوزارة في محافظة دهوك بكوردستان قد وزعت (13.684) حصة للنازحين في مخيمات المحافظة وخارجها .

وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعدات التي تقدمها وزارة الهجرة والمهجرين من أجل تخفيف المعاناة عن الأسر النازحة وتوفير ما يحتاجون اليه غذائيا وصحيا لحين عودتهم إلى مناطقهم الاصلية ، الى جانب السعي لتحسين أحوالهم المعيشية .

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