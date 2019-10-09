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وزير الاتصالات يوضح الآلية المتبعة بقطع الانترنت في البلاد

وزير الاتصالات يوضح الآلية المتبعة بقطع الانترنت في البلاد

وضح وزير الاتصالات نعيم الربيعي، اليوم الاربعاء، أسباب قطع الانترنت في بعض الساعات.
وقال الربيعي في تصريح صحفي، أن “قطع الانترنت يأتي للضرورة الأمنية” مبينا إن “الحكومة ووزارته ليس لديها أي قرار بتحديد ساعات تشغيل الانترنت وإيقافه.”
واضاف أن “خدمة الانترنت قد تستمر اليوم ولا يتم قطعها لان القطع مرتبط بأي تحركات على الأرض قد تتسبب بإحداث خلل امني في العراق بوجود خدمة الانترنت حسب قوله”.
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