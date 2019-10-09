يوم الجمعة المصادف 11 – 10 – 2019 يوم التحدي العراقي الكبير

أن المجازر المروعة التي ارتكبتها الطغمة الفاسدة , امام انظار العالم اجمع . في شن عمليات ابادة وقتل ضد التظاهرات الاحتجاجية السلمية , في اطلاق النار على صدور الشباب , والقناصة الملثمين على رؤوس الشباب المتظاهر . بهدف اجهاض واخماد صوت الشعب . صوت الحق والعدل . ولكن ان هذا الانتقام الوحشي , بأن سقوط كل شهيد عراقي بطل , يولد ألف متظاهر جديد يخلق ابطالاً جدد , بالسخط والاستنكار لهذه الوحشية الفاشية . وتزيد الشعب عزماً وتحدياً ضد القتلة المجرمين . ان هذا الاسلوب الوحشي في الانتقام من المتظاهرين للشباب , المطالبين بحقهم الشرعي المكفول بالدستور , حق الحياة والعمل . اسلوب القتل لكل منْ يطالب بحقه الشرعي , اسلوب فاشي انتقامي , لا يمت الى الدين والمذهب والانسانية جمعاء , اسلوب الوحوش الهمج . ان العراق يملك الخيرات والاموال الوفيرة , ومن حق العراقي يطالب بحصة منها , من حق العراق ان يطالب بالاصلاح وتحسين الخدمات والحياة , توفير فرص العمل . ولكن بسبب الفساد وحيتان الفساد التي خرجت من الاحزاب الطائفية . اصبح العراق معطلاً في كل الميادين , اصبح العراق فقيراً وتحكمه طغمة فاسدة . لا تعرف سوى لغة اللصوص والقتل , حتى استهتروا بالحياة وبالعراق , ان يطاردوا الشباب حتى داخل المستشفيات . اضافة الى مجازر القتل واراقة الدماء . في سبيل المنصب والنفوذ والمال الحرام . في سبيل الكرسي يقتلون الشعب وشبابه الابطال . هؤلاء اللصوص القتلة لا يعترفون بالقانون والدستور . لذلك استخدموا القتل المتعمد والمقصود . لذلك ان يوم الجمعة . يوم التحدي الكبير . يوم الكرامة . يوم صوت الحق على الباطل . لذلك ستهب المدن والساحات ومنها ساحة التحرير , باليوم العراقي الكبير في التحدي والمنازلة . يوم الاحتجاج السلمي ضد اراقة الدم العراقي على هذه الوحشية الانتقامية . نطلب من اخوتنا الشرفاء في القوات الامنية من الجيش والشرطة . عدم اطلاق النار على خوتهم في الوطن . الالتزام بفتوى المرجعية الدينية , حرمة الدم العراقي . انهم اخوانكم . دعوا اوامر الطغمة الفاسدة فأنها مصيرها الاسود قريب جداً , وان غدا لناظره قريب . يوم المظلوم على الظالم. دعوا الشباب ان يتظاهر سلمياً , يعبر عن احتجاجه السلمي بشكل حضاري , لا عنف , لا قتل , لا تخريب . اخواني الشرفاء في القوات المسلحة حافظوا على الدم العراقي . يكفي فقد سقط الالاف من الشهداء والمصابين والجرحى . بسبب مطلبهم البسيط جداً , بحق الحياة والعمل . ان يوم الجمعة يوم الشهيد العراقي . يوم ابو الشهداء الامام الحسين ( ع ) الذي دوى بصرخته المدوية , هيهات منا المذلة . يوم الجمعة يوم الدم العراقي الطاهر . وان النصر للعراق لا محالة . والعار كل العار للاحزاب الشيعية المجرمة , التي تسترشد بعقلية عفلق الفاشي .. ان يوم الجمعة القادم يوم النصر الوطني للعراق العظيم . . والله يحفظ العراق من داعش والاحزاب الشيعية المجرمة , التي تلطخت بالدم العراقي

جمعة عبدالله