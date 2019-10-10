آرثر: أنا سعيد في برشلونة ولكن تمثيل المنتخب البرازيلي شرف كبير

أكد أرثر ميلو لاعب وسط برشلونة الاسباني، أنه سعيد للغاية في النادي الكتالوني، لكن تمثيل المنتخب البرازيلي بالنسبة له يجعله أسعد حسب ما تحدث في تصريحاته.

وانضم أرثر لقائمة البرازيل، خلال مباراتي السنغال ونيجيريا الوديتين، يومي 10 أكتوبر و 13 من نفس الشهر، على الترتيب.

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وقال اللاعب البرازيلي في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “شرف كبير لي تمثيل منتخب البرازيل”.

وأضاف: “أنا سعيد في برشلونة، ولكن بالنسبة لي وللجميع، شرف وفخر كبير أن أشارك مع منتخب البرازيل وأقوم بتمثيل هذه الدولة العظيمة”.

وأكمل: “نحن نستعد جيدًا في المنتخب البرازيلي، هنا يقومون بأفضل وظيفة ممكنة لصحة اللاعب”.