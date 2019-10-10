أجتماع طاريء لوزراء الخارجية العرب السبت لبحث العدوان التركي على سوريا

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أتفقت وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها العراقية على عقد أجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد السبت الموافق 12 اكتوبر 2019 الجاري في العاصمة المصرية القاهرة ,

وتم الاتفاق على عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب بناءا على طلب جمهورية مصر العربية وتأييد عدة دول وبالتشاور مع وزير خارجية العراق رئيس مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فى دورتة الحالية

صرح بذلك السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مؤكدا بأنه تقرر عقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم السبت المقبل وذلك لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية ،

واشار السفير حسام زكي بان الاعتداء التركي يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة العربية استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.