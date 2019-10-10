اضواء على الإنتخابات الكندية الحاسمة …

في الحادي والعشرين من تشرين الأول الجاري 2019 ستجري الإنتخابات الكندية
الفدرالية لإختيار الحكومة من الحزب الفائز بأغلبية الأصوات ، ويتنافس الحزبان
الرئيسيان المحافظين والأحرار ، وتكاد الإستطلاعات تشير إلى تقارب النسبة بينهما
إلا إذا حدثت ما لم يكن في الحسبان لتتغير اراء الناخبين ، وأما بقية الأحزاب
الديمقراطي الجديد وحزب الشعب وحزب الخضر وغيرها من الأحزاب الصغيرة
فهي بعيدة جداً ولا مجال للمقارنة .
ويذكر بأن حزب الأحرار فاز في إنتخابات 2015 بقيادة جستن ترودو لكون والده
كان رئيساً للوزراء لدورتين ، ولهذا تمّ إنتخابه .
لكن حظ جستن ترودو في الفوز غدا ضعيفاً نظراً لما فعله في كندا خلال الأربع
سنوات المنصرمة ، حيث هبط الإقتصاد بشكل غير مسبوق وعجز الميزانية يقارب
الخمسين بليون ، وقيمة الدولار الكندي تتراوح بين 75 و74 سنتاً قياساً للدولار الأمريكي
وكان الدولار الكندي أقوى من الدولار الأمريكي في عهد المحافظين .
كما هناك الكثير من الشركات التي رحلت من كندا نتيجة فرض ضرائب إضافية ، كما
جعل تدخين القنب الحشيشة قانونياً ، ونرى زيادة في عدد الجرائم بشكل مخيف ، ونسمع
يومياً تقريباً جريمة أو جريمتي قتل في تورنتو وضواحيها ، عدا المقاطعات الآخرى
التي لا نسمع عنها حيث لا تعلن جميعها في وسائل الإعلام .
ولا ننسى بأن أميركا طردت الداخلين إليها بشكل غير قانوني لكن ترودو فتح الحدود
وإستقبلهم وأصبح بإمكانهم تقديم طلبات الهجرة ، مما جعل تصرفه غير الودي مع
الجارة أميركا كان أحد الأسباب لتلغي إتفاقية التجارة الحرة بينها وبين كندا والمكسيك ،
وابرمت الإتفاقية الجديدة لصالحها بإمتياز .
إن حزب الأحرار بقيادة جستن ترودو إذا إستمر أربع سنوات أخرى ستكون كارثية
ولا بدّ للكنديين أن يفكروا ملياً لإختيار الأنسب والأصلح لقيادة كندا إلى بر الأمان .
ونحث كل فرد على المشاركة في الإنتخابات وأن يدلي بصوته لمن يراه مناسباً لأجل
مستقبل كندا والأجيال القادمة ، نريد قائداً يتمتع بصفات القادة لإعادة الأمور إلى سابق
عهدها من الحرية والأمان والإقتصاد المتين ، وكانت كندا قد فازت كأحسن بلد للعيش
لكن الآن للأسف لم تعد كذلك . وإلى ذلك الحين نحن وأنتم في إنتظار النتائج المرجوة .
منصور سناطي