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اضواء على الإنتخابات الكندية الحاسمة …

في الحادي والعشرين من تشرين الأول الجاري 2019 ستجري الإنتخابات الكندية

الفدرالية لإختيار الحكومة من الحزب الفائز بأغلبية الأصوات ، ويتنافس الحزبان

الرئيسيان المحافظين والأحرار ، وتكاد الإستطلاعات تشير إلى تقارب النسبة بينهما

إلا إذا حدثت ما لم يكن في الحسبان لتتغير اراء الناخبين ، وأما بقية الأحزاب

الديمقراطي الجديد وحزب الشعب وحزب الخضر وغيرها من الأحزاب الصغيرة

فهي بعيدة جداً ولا مجال للمقارنة .

ويذكر بأن حزب الأحرار فاز في إنتخابات 2015 بقيادة جستن ترودو لكون والده

كان رئيساً للوزراء لدورتين ، ولهذا تمّ إنتخابه .

لكن حظ جستن ترودو في الفوز غدا ضعيفاً نظراً لما فعله في كندا خلال الأربع

سنوات المنصرمة ، حيث هبط الإقتصاد بشكل غير مسبوق وعجز الميزانية يقارب

الخمسين بليون ، وقيمة الدولار الكندي تتراوح بين 75 و74 سنتاً قياساً للدولار الأمريكي

وكان الدولار الكندي أقوى من الدولار الأمريكي في عهد المحافظين .

كما هناك الكثير من الشركات التي رحلت من كندا نتيجة فرض ضرائب إضافية ، كما

جعل تدخين القنب الحشيشة قانونياً ، ونرى زيادة في عدد الجرائم بشكل مخيف ، ونسمع

يومياً تقريباً جريمة أو جريمتي قتل في تورنتو وضواحيها ، عدا المقاطعات الآخرى

التي لا نسمع عنها حيث لا تعلن جميعها في وسائل الإعلام .

ولا ننسى بأن أميركا طردت الداخلين إليها بشكل غير قانوني لكن ترودو فتح الحدود

وإستقبلهم وأصبح بإمكانهم تقديم طلبات الهجرة ، مما جعل تصرفه غير الودي مع

الجارة أميركا كان أحد الأسباب لتلغي إتفاقية التجارة الحرة بينها وبين كندا والمكسيك ،

وابرمت الإتفاقية الجديدة لصالحها بإمتياز .

إن حزب الأحرار بقيادة جستن ترودو إذا إستمر أربع سنوات أخرى ستكون كارثية

ولا بدّ للكنديين أن يفكروا ملياً لإختيار الأنسب والأصلح لقيادة كندا إلى بر الأمان .

ونحث كل فرد على المشاركة في الإنتخابات وأن يدلي بصوته لمن يراه مناسباً لأجل

مستقبل كندا والأجيال القادمة ، نريد قائداً يتمتع بصفات القادة لإعادة الأمور إلى سابق

عهدها من الحرية والأمان والإقتصاد المتين ، وكانت كندا قد فازت كأحسن بلد للعيش

لكن الآن للأسف لم تعد كذلك . وإلى ذلك الحين نحن وأنتم في إنتظار النتائج المرجوة .

منصور سناطي

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