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الحزب الشيوعي الفنلندي: رسالة تضامن الى الشعب العراقي وانتفاضته

نتابع باهتمام كبير ما يجري منذ ايام عدة في شوارع العاصمة العراقية، بغداد، ومدن عراقية اخرى. وندين بشدة اعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين من قبل الحكومة العراقية.

ونقف الى جانب نشطاء انتفاضة شباب العراق ونتمنى الشفاء للمئات من الجرحى. ونعبر عن تأييدنا لمطالبة المتظاهرين بحقوقهم المشروعة في حرية الرأي والحياة الحرة الكريمة.

ونحيي جهود العراقيين من اجل اقامة دولة تقوم على المواطنة والديمقراطية الحقة، دولة المؤسسات والقانون والأمان والعدالة الاجتماعية، ومن ضمنها نضال الحزب الشيوعي العراقي الشقيق الذي استشهد واصيب بجروح العديد من اعضائه خلال التظاهرات.

ندعو كل المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان الى التدخل بقوة لوقف نزيف الدم. كما نطالب السلطات العراقية الى وقف قمع القوات الأمنية للتظاهرات الشعبية السلمية.

اوقفوا القمع ضد التظاهرات السلمية. النصر لانتفاضة الشعب العراقي.

يوها – بيكا فايسانين

رئيس الحزب الشيوعي الفنلندي

تينا ساندبرغ

السكرتير العام للحزب الشيوعي الفنلندي

هلسينكي – 7 تشرين الأول 2019

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