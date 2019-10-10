الرئيسان المصري والعراقي يدعوان لدعم العمل العربي للتصدي للعدوان التركي على سوريا

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اعرب الرئيسان العراقي الدكتور برهم صالح والمصري عبد الفتاح السيسي عن توافقهما المبدئي على تواصل المشاورات بين البلدين الشقيقين في اطار دعم العمل العربي المشترك ازاء التصدي للعدوان التركي على الاراضي الدولة السورية الشقيقة ظهر يوم امس الاربعاء التاسع من اكتوبر 2019 .

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تم بين الرئيسين المصري والعراقي مساء أمس .

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية انه تم خلال الاتصال التباحث، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات الاخيرة في سوريا، والعدوان التركي علي سيادة وأراضي سوريا،

الامر الذي يمثل تطور خطير يهدد الامن والسلم الدوليين ويفاقم الأوضاع المتأزمة في المنطقة، ويؤثر على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وكذلك علي مسار العملية السياسية بها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقد تم التوافق خلال الاتصال، علي استمرار المشاورات الثنائية بين السيد الرئيس وأخيه الرئيس العراقي لدعم العمل العربي للتصدي للخطوة التركية وللحفاظ علي سلامة ووحدة سوريا.