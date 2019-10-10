المواطنة المريضة إيمان أبو تبانه لازم تتعالج

بقلم:- سامي ابراهيم فودة

مناشدة إلى السيد الرئيس أبو مازن

فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس…. حفظه الله

تحية الوطن وشرف الانتماء لها أرضاً وشعباً وعلماً وهوية وبعد،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الموضــــــــــــوع :- المريضة إيمان أبو تبانه تعاني من فشل كلوي وحياتها مهدده بالموت

فإن ما دفعني لكتابة هذه المناشدة لفخامة سيادتكم هي الحالة المرضية الحرجة للغاية التي تعيشها المواطنة المريضة/ إيمان فتحي يوسف أبو تبانه والتي تبلغ من العمر 27 عاماً من سكان رفح تل السلطان الحي السعودي وتحمل رقم هوية ( 802664169) وهي في وضع حرج للغاية وحياتها أصبحت مهددة بالموت, حيث إنها تعاني من فشل كلوي منذ عام 2008, وقد تبرع لها والدها بكلية وقد اجريت لها عملية جراحية في مدينة الحسين الطبي,

وقد تعافت وأصبحت حياتها الصحية على ما يرام خلال تلك السنوات المنصرمة, وبعدها تدهورت حالتها الصحية فجأة وبدأ عليها حالة الإعياء الشديد ووجهها يتورم وجسدها يتنفخ وأصبح جسمها هزيل ولا تقدر على الحركة وقد وصل نسبة معدل دمها إلى ثمانية وبعدها إلى أربعة هذا عدا عن تعطل عملية إفراز البول عندها, وقد أجرت لها عملية جراحية يوم السبت الموافق 5/10/2019م في مستشفى الأقصى وتم تركيب بربيج خارجي من ظهرها وعمل دعامة للكلية من أجل إفراز البول وتم نقلها الى مستشفى ناصر الطبي قسم الباطني وهي الآن ترقد على فراش الموت,

ونصحوا الاطباء أهلها بنقلها إلى مستشفى خارج قطاع غزة فوراً قبل فوات الاوان لخطورة حالتها الصحية, لهذا نناشد السيد الرئيس محمود عباس ووزير الصحة بمد يد العون والمساعدة والنظر لها بالرحمة بالعمل على علاجها في مستشفى مدينة الحسين الطبي بالأردن من اجل تنشيط الكلية ومعرفة ما هي أسباب تدهور حالتها الصحية من سيء إلى أسوء, كونهم على علم واطلاع بحالته المرضية لإنقاذ حياته من الموت..

اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد-

سلامة الوطن بسلامة أبنائه المخلصين – اللهم كُن مُعيناً لها وأقر عين أهله برؤيتها معافيه

يرجى التواصل مع عائلة المريضة / على رقم الجوال/” 0569764219 ”

(عبد الرؤوف يوسف أبو تبانه) أبو أيمن

ملاحظة /

كل احترام وتقدير إلى جميع الاخوة العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية وعلى رأسهم السيدة الموقرة وزيرة الصحة د. مي الكيلة على مجهوداتكم الطيبة التي تبذلونها في خدمة أبناء شعبكم المذبوح من الوريد إلى الوريد والمغلوب على أمرة في قطاع غزة, علماً جاءت مناشدتي للسيد الرئيس الأخ القائد أبو مازن ووزيرة الصحة بناء على رغبة أهل المريضة إيمان أبو تبانه بعد أن أوصد جميع الأبواب في وجههم وأصبحت أبنتهم الشابة المريضة أقرب إلى الموت ولم تكن مناشدتنا لكم عبثاً ولهواً

والله من وراء القصد – تقبلوا فائق احترامي وتقديري لكم