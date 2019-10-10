امانة مجلس الوزراء تدعو العاملين بصفة عقود واجراء يوميين لمراجعة دوائرهم

دعت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، اصحاب العقود والاجراء اليوميين الى مراجعة دوائرهم لملء استمارة توطين الرواتب.
وذكرت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن “على اصحاب العقود والاجراء اليوميين مراجعة دوائرهم لملء استمارة توطين الرواتب”.
دعت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، اصحاب العقود والاجراء اليوميين الى مراجعة دوائرهم لملء استمارة توطين الرواتب.
وذكرت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن “على اصحاب العقود والاجراء اليوميين مراجعة دوائرهم لملء استمارة توطين الرواتب”.
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