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بالفيديو… المستشار السابق لوزير البريد والاتصال الجزائري :الطفرة التكنولوجية أثرت سلبًا على العلاقات الاجتماعية والتواصل المجتمعي

المستشار السابق لوزير البريد والاتصال الجزائري لقناة الغد:

الطفرة التكنولوجية أثرت سلبًا على العلاقات الاجتماعية والتواصل المجتمعي
قال يونس قرار المستشار السابق لوزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الجزائري إن التكنولوجيا أحدثت ثورة في جميع القطاعات بالعالم، لافتًا إلى أن الطفرة التكنولوجية أثرت سلبًا على العلاقات الاجتماعية والتواصل المجتمعي.

وأضاف قرار، خلال لقاء له في قناة الغد، أن إرسال الرسائل والوسائط والتهاني عبر البريد الإليكتروني أصبح أسهل مما كان عليه من قبل، موضحًا أن الطفرة التكنولوجية طورت مفهوم التعامل مع المعلومات.

وأشار مستشار وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الجزائرية سابقا، إلى أن مراكز البريد استحدثت أنظمة الدفع الإليكتروني لمواكبة الواقع، موضحًا أن التطبيقات الإليكترونية عبر الهواتف ذللت الكثير من العقبات أمام المستخدمين.

يذكر أن العالم يحتفلُ في 9 من أكتوبر من كل عام باليومِ الدولي للبريد، وهي الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي في العاصمةِ السويسرية برن منذ عام 1874 لتلك الوسيلة التي استحوذت على حياةِ وذكريات كثيرٍ من الأجيال قبل دخولِ عصر التكنولوجيا وظهورِ وسائل أخرى تمتازُ بالسرعة وتعدد الإمكانات.

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