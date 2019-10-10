بالفيديو… تحتفي بالذكرى الـ 52 لرحيل الثائر جيفارا

قناة الغد تحتفي بالذكرى الـ 52 لرحيل الثائر جيفارا

ولد في الأرجنتين ولكفاحه مُنح الجنسية الكوبية

وتعرض أبرز محطات رمز الثورة في العالم

أرنستو تشي رافاييل جيفارا ولد في 14 يونيو 1928 في الأرجنتين، درس الطب في بوينس آيرس وتخرج عام 1953، وقرر بعدها القيام بجولة حول أمريكا الجنوبية بالدراجة النارية ما كان له تأثير كبير في تكوين شخصيته الثورية، جاء ذلك خلال تقرير بثته قناة الغد، أوضح أن جيفارا شهد بعينه الظلم الكبير الواقع على المواطن اللاتيني البسيط لينضم إلى راؤول كاسترو وأصدقائه الذين كانوا يحضرون للقيام بثورة.

وأفاد التقرير بأنه بعد خروج فيدل كاسترو من سجنه انضم جيفارا للثورة الكوبية ضد نظام باتيستا في كوبا 1959، وبعد إسقاط حكم باتيستا نال جيفارا احتراما كبيرا في كوبا الاشتراكية ليحصل على الجنسية الكوبية ويشغل منصب مدير المصرف المركزي ثم وزير الصناعة ومتحدثا باسم كوبا في الأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن الحياة السياسية لم تبعد جيفارا عن جانبه الثوري ليظهر في الكونجو وبعدها بوليفيا حيث أسس حركة مسلحة لمواجهة استغلال الولايات المتحدة ثروات أمريكا الجنوبية، وتعرضت جبهة جيفارا المكونة من 16 فردا لهجمة قوية من الجيش البوليفي وظل يقاتل حتى بعد موت أفراد فرقته جميعهم ونفاد ذخيرته ونجح في البقاء حيا لمدة 24 ساعة حتى أطلق عليه ضابط بوليفي النار وتوفي جيفارا على الفور ليصبح رمزا للثورة في كل أنحاء العالم.