برلمان كوردستان يطالب بوقف الهجوم التركي على غرب كوردستان ويدعو للحوار

طالب برلمان كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، بالوقف الفوري للهجوم الذي تشنه تركيا وميليشيات المعارضة السورية الموالية لها على غربي كوردستان، فيما دعا إلى الحوار لحل المشاكل.

وقالت رئاسة برلمان كوردستان في بيان، : «إن برلمان كوردستان يراقب بقلق شديد الاجتياح العسكري التركي للعديد من المناطق في غربي كوردستان، ويدعو إلى الوقف الفوري للعملية، وحل المشاكل عبر الحوار والطرق السلمية».

أضاف البيان «إن المنطقة تمر الآن بوضع حساس وغير مستقر، والحرب على الإرهاب لم ينته بعد، وشعوب المنطقة تعيش حالة من القلق وعدم الاستقرار، ولا نعتقد أن هذه الهجوم سيولد حلولاً للمشاكل القائمة، وإنما سيصعبها أكثر ويبعد فرص السلام».

ودعا برلمان كوردستان المجتمع الدولي، خاصة أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا، إلى أن «تضع كل إمكاناتها لإنهاء هذا الهجوم البغيض والحيلولة دون إنجرار المنطقة إلى المزيد من عدم الاستقرار، وتهيئة الأرضية للحوار».

وأدان برلمان كوردستان بشدة «كافة الأعمال التي تستهدف المدنيين العزل من قبل كافة الأطراف»، وأكد أنه يدعم الحوار للتوصل إلى حلول لكافة المشاكل، مؤكداً أن «الشعب الكوردي شارك باعتزاز في هزيمة داعش وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وإن الحالة الراهنة في غربي كوردستان تهيئ الأرضية لعودة الإرهاب، وتوجه ضربة لمكتسبات الحرب على الإرهاب، وتعرض الأمن السلام الإقليمي والدولي لخطر جدي».

وأضاف «إن برلمان كوردستان يدعم الحلول السلمية والديمقراطية لنيل الحقوق المشروعة للشعب الكوردي في كافة أجزاء كوردستان، ويدعو كافة القوى والأطراف الكوردستانية إلى تجاوز خلافاتهم وبذل كافة الجهود السلمية السياسية والدبلوماسية والمدنية لإنهاء هذا الهجوم»، مؤكداً أن البرلمان يستعد لعقد جلسة خاصة لتداول أوضاع غربي كوردستان.