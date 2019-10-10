ترامب يهدد بضرب تركيا مالياً «بشدة»: أراقب عن كثب

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بضرب تركيا مالياً «بشدة»، وفرض عقوبات عليها، بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال شرقي سوريا، وقال إنه يراقب الوضع عن كثب.

وقال ترامب عبر تويتر: « كانت تركيا تخطط لمهاجمة الكورد لفترة طويلة. إنهم يتحاربون منذ الأزل». مؤكداً عدم تواجد أي جنود أو عسكريين أمريكيين في منطقة العمليات العسكرية التركية.

أضاف ترامب «أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها. تحدثت إلى كلا الجانبين. يريد البعض منا أن نرسل عشرات الآلاف من الجنود إلى المنطقة وبدء حرب جديدة»، مستدركاً «تركيا عضو في الناتو»، وتابع «البعض الآخر يقول ابقوا خارجاً، دعوا الكورد يخوضوا معاركهم (حتى مع مساعدتنا المالية)».

وهدد الرئيس الأمريكي في ختام تغريدته، بـ «ضرب تركيا بشدة مالياً وفرض عقوبات عليها إذا لم تلتزم بقواعد اللعبة! ..أنا أراقب عن كثب».