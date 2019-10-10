د. عبد الخالق حسين بين زمنين

لانها ته الاخيره “يحرقون العراق باسم المطالب المشروعه”د التحدث عن ما كتبه الدكتور في مقاللا اريلاني متابع لما و، بنظر معظم الوطنيين من العراقيين تكرار لما كتبه سابقا وليس لها قيمه او مصداقيهانا لا انكر وطنية ويسارية هذا الرجل وحبه ،يكتبه الدكتور عبد الخالق حسين منذ اكثر من عشرون عاما اي قبل هذا كان في الزمن الاول! . كلتموز المجيده. ومعادي للبعث الفاشي .. الخ 14للعراق وقادة ثورة زمنه و العراق من قبل الولايات الامريكيه تغيرولكن بعد الاطاحه بنظام صدام المجرم وغز 2003عام واصبح يحابي حكام العراق الجدد الطائفيين قادة الاحزاب الاسلاميه الشيعيه ويدافع عنهم !! قلمهوالتي والحفاوه رمهوكَبشراسه وخاصة نوري المالكي زعيم الدعوه الذي وجه له الدعوه لزيارة العراق و وات الاولى من حكم المالكي وكنت متابعا للاحداث وقتها، فجميع مقالات في السنتلقاها من المالكي المالكي بالرغم من الفساد وسرقات اموال الدوله وتشريع ودفاعا مستميتا لحكمالدكتور كانت مدحا وثناء وبعد وحلفائه )في العراق باني الدوله العميقه ودولة الفساد(القوانين التي تقنن السرقات من قبل المالكي وظف قلمه لخدمة المالكي ووصف 2011اندلاع التظاهرات المطلبه ضد الفساد وانعدام الخدمات عام بالرغم من علمه ان والباطله! هذه التظاهرات بالبعثيه والمؤامراتيه الخ من الاتهامات الا منطقيه وعندما تكررت كان يعيد الكَره، ولم يكتب الرجل ظاهرات! تتلك الوداعمي محركيالشيوعيين كانوا مقاله واحده ضد الفاسدين ومن نهب ثروات البلد طيلة فتره حكم المالكي ولمدة ثماني سنوات! وكذلك لم ثلاثين الف عسكري من انسحابيكتب عن المتسبب الحقيقي لسقوط الموصل والمحافظات السنيه ونوري المالكي، وانا اسأل القارئ الكريم كيف سقطت المسلحه ام للقواتعالقائد ال حيث كانالموصل باوامر من القائد العام نوري المالكي ! واسأل كان اليس هذا !الموصل وفيها اكثر من ثلاثين الف عسكريطبعا لا لان الامريكان هل كانت ستسقط الموصل؟في الموصل جندي امريكي 500لو كان هناك والغريب ان الدكتور تحول من معادي لحزب البعث العراقي الى مدافع عن !مالكيلاياخذون الاوامرمن السى انتالبعث السوري وجرائم بشار الاسد ضد شعبه بكل انواع الاسلحه ومنها الغازات الكيمياويه والدكتور جرائم النظام السوري بحق العراق وشعبه عندما كان النظام السوري يجند الارهابيين من القاعده ر الزرقاوي ومن جميع البلدان العربيه ويرسلهم لقتل الامريكان والعراقيين وبالتنسيق مع الحكومه وانصاالايرانيه. والمؤسف ان الدكتور يقف اليوم ضد بني جلدته من الشباب الشيعه العاطل والجائع والباحث عن انه مؤسفلوا !هذا القتل اذرعه الخسيسه المجرمه التي نفذتوقاسم سليماني تلوا باوامر الذين قُ وظيفهعلى السراق والفاسدين ولا يذكر القناص القاتل الذي ! الذي انتفضالجائع المنتفضيلقي بالوم على عندما اتى هؤلاء المجرمون السراقلشباب لم يتذوقوا طعم الحياة منذ ولادتهم يستهدف الرؤوس والرقابومن ثم تنكروا لهم وهنا ينطبق وحكموا العراق رعهم بل بفضل الاميركانليس باذووصلوا الى السلطه ويستشهد .ئيم تمردا “لوان انت اكرمت ال لشعر” ان انت اكرمت الكريم ملكتهعلى هؤلاء بيت ا امام عن نفسهبها يريد ان يدافع تحتوي على بانزين طل)(بٌ قنيه ملح واحد متظاهر مثلا..بحالات فرديه وهنا ينطبق المثل المعروف “قتل ! )قاسم سليمانيرجال ( المددجين بالاسلحه المئات من القناصين القتلهوالدليل على عدالة قضية التظاهرات هو “منَ مسالة فيها نظرآفي غابة جريمة لاتغتفر وقتل شعب امرءٍ ان الدكتور تحول من مناضل وطني الى المؤسف استجابة مجلس النواب لبعض شروط المتظاهرين. ووهو المتنعم في بريطانيا حيث لا يشعر بمعانات العراقيين في الداخل وهو في احد (وعاض السلاطين) سيعذب ضميركل من يعادي ان الدفاع عن المجرمين والفاسدين ولو بالقلم ..جريمه واقول خريف عمره!لتاريخه الوطني ولشعبه د. عبد الخالق حسين تنكر لقد!! شعبه ويقف مع الطغات الفاسدين والقتله !في صف الفاسدين والقتله عملاء الارجنتين المظلوم ووقف

مؤيد راعي البله