رئيس إقليم كوردستان: مساعينا مستمرة لإيقاف القتال في غربي كوردستان .. مستعدون للوساطة

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، استمرار مساعي الإقليم لإيقاف القتال المستمر في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، جراء الهجوم الذي تشنه الجيش التركي برفقة ميليشيات المعارضة السورية الموالية له على شرق الفرات لليوم الثاني على التوالي.

وقال رئيس الإقليم في بيان : «نراقب الوضع بدقة ومنذ البداية، وننظر بحزن وقلق عميقين إلى العمليات العسكرية في شرق الفرات بسوريا، خاصة وأن الفصائل المتشددة في المعارضة السورية مشاركة فيها».

وأضاف «إن الحرب تفتح الباب في وجه قتل وتشريد ونزوح المدنيين، وتجدد خلق عدم الاستقرار في عموم المنطقة، وتجعل تهديدات ومخاطر عودة بروز الإرهاب أكبر وأكثر جدية».

وأردف بارزاني «لقد قدمنا نحن في إقليم كوردستان والعراق الكثير من التضحيات في سبيل هزيمة الإرهاب وشهدنا المعاناة التي تخلفها الحرب، لهذا ننظر بقلق وحساسية بالغين إلى تأزم الوضع والاخلال بالأمن والقضاء علی الاستقرار، التي هي أمور ستكون لها نتائج غير متوقعة وخطيرة على المنطقة والعالم»، مشدداً «لذا فإننا في سعي دائم من أجل إيقاف الحرب وخلق الأمان، ومستعدون لكل وساطة ومساعدة تصب في هذا الاتجاه».

واختتم رئيس إقليم كوردستان بيانه، بالقول: «إن الحرب والصدامات لا تزيد المنطقة إلا تعقيداً وفوضى، وتقضي على المكاسب المتحققة من هزيمة داعش، ولن تصب في مصلحة أي طرف، لهذا نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإيجاد حل عادل لمستقبل سوريا يحفظ حقوق كل المكونات، وأن يمارسوا دورهم في إيقاف الحرب وإعادة الاستقرار وحفظ السلام والحوار، وتبني الحلول السياسية، وعدم السماح بتشريد ونزوح المدنيين».