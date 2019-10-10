‹سوريا الديمقراطية›: تصدينا لهجوم على كري سبي وكبدناهم خسائر فادحة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، ليل الأربعاء / الخميس، أنها تصدت لهجوم بري شنه الجيش التركي وميليشيات المعارضة السورية الموالية له على مدينة كري سبي (تل أبيض) وكبدت المهاجمين «خسائر فادحة».

وقالت سوريا الديمقراطية في بيان طالعته (باسنيوز): «بدأ جيش الاحتلال التركي والفصائل الموالية له بالهجوم البري على مدينة تل أبيض، فتصدت لهم قواتنا وكبدتهم خسائر فادحة وردتهم على أعقابهم».

أضاف البيان «ولا تزال الاشتباكات مستمرة بالأسلحة الثقيلة مع القصف التركي لمركز المدينة المكتظة بالسكان».

فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، أنه في إطار عملية «نبع السلام» تم تدمير 181 هدفاً وتم «تدمير أوكار الإرهابيين».

وأسفر الهجوم التركي حتى الآن عن سقوط العشرات من المدنيين والعسكريين بين قتلى وجرحى، وفق مصادر محلية مطلعة.