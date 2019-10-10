طريق الشباب (حلقة ثقافية) في الاسلوب

* د. رضا العطار

يسألني احيانا كاتب ناشئ عما يجب ان يعمل لتحسين اسلوبه، واجابتي عن هذا السؤال على الدوام السبيل الى تحسين اسلوبك هو تحسين اخلاقك.

ذلك ان اسلوب الكاتب ينساق مع اخلاقه. فاسلوبنا في المشي والكلام والكتابة والهندام واحد لا يتجزأ. وهو في النهاية المظهر العام لأخلاقنا، التي بُثت منذ الطفولة، والتي اكتسبناها بالاختبارات والاختلاط الاجتماعي، بل قد يكون اسلوبنا ثمرة لاحد المركبات السيئة او الحسنة في النفس. ولذلك قيل : ان الاسلوب هو الرجل، اي هو الشخصية.

فالرجل الصريح الذي يبدو في حديثه مباشرا هادفا غير ملتو، لا يسار ولا يهمس، هذا الرجل تجد له اخلاقا اخرى تستقيم وتتناسق مع هذه الصراحة في اسلوبه الكتابية.

فإن الجملة الاولى من الموضوع تنبئ عن صراحته. وقد تصل صراحته الى سذاجة بعيدة عن الفن او قد ترتفع الى بساطة سامية في الفن.

وقد يقف القارئ هنا عند هذه العبارة (بساطة سامية في الفن) ذلك لاننا قد نشأنا على ان نفهم ان الفن هو العمل المتكلف والزخارف البهارج من مجازات واستعارات ونحو ذلك، هنا احتاج الى مقارنة، فإننا اذا كنا نصنع آنيتنا من الفخار فاننا نحتاج الى زخرفتها، ولكن اذا كانت هذه الآنية من الذهب او الفضة فانها تبدو لنا جميلة مسحاء، تضيء بصميم معدنها الثمين، الذي هو غاية في الجمال، ساذجة بلا زخرفة.

وهكذا شأن الاسلوب في الكتاب، فاننا حين نقرأ كلمات غاندي او تولستوي نجد السذاجة السامية، لانهما ينطقان عن نبع صاف من العواطف الانسانية النبيلة، اي انهما يقدمان لنا آنية من الذهب والفضة، لا تحتاج الى زخارف.

اسلوب غاندي هو اخلاقه، هو شخصيته، واسلوب تشرشل هو اخلاقه، او شخصيته، وتربيته مذى سبعين سنة، في جو الاستعمار البريطاني، اسلوب عدواني، نعجب ببطولاته، ونتأمل زخاريفه المجازية التي يحاول ان يرتفع بها على الحقائق المؤلمة التي يرويها.

ولو ان غاندي او تولستوي هما اللذان كانا يرويان هذه الحقائق لكان لهما اسلوب آخر كله سذاجة ولكنه بهذه السذاجة نفسها كان يثير في انفسنا الالم والخسة والغصة. من هنا يمكن القول بان اسلوب الكاتب يجب ان يكون مثل لباسه، لا يلفت المارة اليه، بالالوان الزاعقة او حواشيه المستفيضة.

فلو سألوك عن الاسلوب الامثل لقلت : انه هو الذي يجب ان يكون عاريا صربحا، ولكن معنى هذا في اخلاقنا يجب ان تكون عارية وصريحة، غير ان الجمهور لا يطيق هذا العري الا اذا كان جميلا مثل المعدن الثمين الساذج.

* مقتبس من كتاب طريق المجد للشباب للمفكر العربي سلامة موسى.