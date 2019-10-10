عادل عبد المهدي يعلن حدادا على ضحايا قتلاه الكثيرين !

بقلم مهدي قاسم

مع إننا لم و لن نستغرب ، ولكننا لم نتوقع أن يعلن القاتل

الجماعي عادل عبد المهدي حدادا على أرواح ضحايا قتلاه المتظاهرين لمدة ثلاثة أيام ، كأنما اعتزازا بهم و تقديرا لهم على دورهم البطولي والشجاع في التظاهرة !!، وهو أمر أقرب إلى المثل القائل :

ـــ يقتل القتيل و يمشي خلف جنازته و يذرف عليهم دموعا

ساخنة ! ..

ربما يعتقد عادل عبد المهدي أنه بهذه اللعبة المفضوحة

يستطيع أن يطمطم المجزرة الدموية ذات 200 شهيدا من الضحايا المتظاهرين ، الذين كان كل ذنبهم هو الحصول على العمل الشريف و العيش الكريم لا أكثر ، ولكن عادل عبد المهدي بدلا من الاستجابة لمطالبهم” لقنهم ” درسا قاسيا ، و سلوكا ساديا لا يُنسى في الفعل الإرهابي و

القمع الدموي ، طبعا بواسطة قواته من دمج مدمجين ومدججين بأحدث أسلحة فتاكة و كأنهم في ساحة الغوى حامية الوطيس !!، وهم يطلقون الذخيرة الحية على شباب عزل يتظاهرون بصدور عارية و بينهم صبيان و أطفال أيضا ..

بينما الأجدى والأنفع من كل هذه الجعجعة الفارغة هو :

فتح لجنة تحقيقية جدية تخرج بنتائج ملموسة ، و ليست لجنة تحقيقية هزيلة ومضللة ، كتلك العشرات التي فتحت في مسألة سقوط الموصل و مجزرة سبايكر ــ مثلا وليس حصرا ـــ بهدف التمويه والتغطية من أجل طمس الحقائق والوقائع ، مثلما فعلوا حتى الآن ..

إذ إن عملية قتل أكثر من عشرات متظاهرين سلميين لا تعني

شيئا كثيرا بالنسبة لعادل عبد المهدي ولباقي لصوص المنطقة الخضراء ، بالمقارنة مع عشرات آلاف من ضحايا الإرهاب القاعدي ــ الداعشي الذين سقطوا قتلى بفضل التواطؤ الحاصل بين حرامية المنطقة الخضراء من أحزاب الإسلام السياسي بشقيه الشيعي والسني ، فضلا عن سقوط أكثر

من ثلاثة آلاف من ضحايا مجزرة سبايكر أو بادوش أم قادوش و غيرها !!..

فالجماعة “متعودين كدة ” !! على تقديم نذور و نذور من

أضحية بشرية بين مرحلة و أخرى ، حسب متطلبات سياسية جديدة ، أجل نذور بشرية موجودون بكثرة في مناطق الوسط وجنوب العراق تجري عملية التضحية بهم من أجل المناصب و المغانم و الكراسي المخملية بشكل فعلي ، و لكن بذريعة الحفاظ على ” مكتسبات ” المذهب ” شكليا مضللا، لأن

هذه المكتسبات بالنسبة لغالبية الشيعة الفقراء لا تعدو أن تكون أكثر من مجرد لطميات و نواح و نحيب فحسب :

إذ إن المكتسبات الحقيقية تكمن وتتجسد في توفير فرص العمل

للعاطلين و تحسين المستوى المعيشي للفقراء والمحرومين و تأمين خدمات نوعية ومتميزة و عصرية من سكن و ماء وكهرباء وصحة وتعليم وقيم روحية وثقافية وفنية أخرى ، فضلا عن تحسين نوعية الحياة من جميع النواحي لتكون راقية ومزدهرة وممتعة ..

روابط فيديو ذات صلة :

https://www.facebook.com/mahir.salman/videos/2575373659192355/?t=24