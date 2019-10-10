قلق عراقي وإدانات خليجية للعملية التركية في شمالي سوريا

وصف الرئيس العراقي برهم صالح الهجوم التركي على شمالي سوريا بـ «التصعيد الخطير»، مؤكداً أنه يهدد الأمن الإقليمي والدولي، فيما أعربت دول خليجية عن إدانتها للعملية.

وقال صالح عبر تويتر، إن «التوغل التركي العسكري في سوريا تصعيد خطير؛ سيؤدي إلى فاجعة إنسانية ويُعزز قدرة الإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم، ويشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي».

وأوضح أنه «يجب أن يتوحد المجتمع الدولي لتدارك الكارثة، ودعم حل سياسي لمعاناة السوريين، والكورد منهم، للتمتع بحقوقهم في السلام والأمن والكرامة».

Barham Salih ✔@BarhamSalih التوغل التركي العسكري في سوريا تصعيد خطير؛ سيؤدي إلى فاجعة إنسانية ويُعزز قدرة الإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم، ويشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي. يجب أن يتوحد المجتمع الدولي لتدارك الكارثة، ودعم حل سياسي لمعاناة السوريين، والكرد منهم، للتمتع بحقوقهم في السلام والأمن والكرامة من جانبها دانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم العسكري الذي تشنه تركيا على مناطق شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان: «وإذ تؤيد وزارة الخارجية الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لاتخاذ موقف عربي موحد تجاه هذا العدوان، فإنها تطالب مجلس الأمن بالإسراع في الاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا الهجوم، حفاظاً على الأمن والسلم وضمان توفير الأجواء الداعمة لمواصلة الجهود الرامية للتوصل لحل سلمي في سوريا يستند إلى مبادئ بيان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن (2254) وبما يحفظ ل‍سوريا سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها».

كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاجتياح العسكري التركي لشمال سوريا.

وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن «هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويمثل تدخلاً صارخا في الشأن العربي»

وأكدت الإمارات، على موقفها «الثابت والرافض لكل ما يمس سيادة الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين».

وحذرت، من «تبعات هذه العدوان على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ومسار العملية السياسية فيها».