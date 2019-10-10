كاتبو المقالات يمدحون انفسهم

احمد كاظم

في هذا الظرف العصيب الذي يمر به العراق بدلا من وصف الظرف بالصدق و الاخلاص بعض الكتاب يدبجون مقالات و ينشرون رسائل تكيل لهم المديح.

نفس هؤلاء يسيرون على نفس النهج قبل الانتفاضة ضد الفساد و المطلوب منهم ان يكرسوا وقتهم لما هو نافع و مفيد للعراق و لأهله بدلا من مدح انفسهم.

مقالاتهم يسودها (كما قلنا سابقا و ما ذكرنا لاحقا و سنقول مستقبلا ) مستعملين صيغة الجمع بدلا من المفرد لتعظيم انفسهم.

الفوضى بكل اشكالها سادت العراق منذ 2003 لحد الان و ستستمر مستقبلا سببها فساد الرئاسات الثلاث و شبكاتها من الاقارب و الاحباب و الغرض من الفساد نهب المال العام.

هذا الامر لا يحتاج الى دليل لان الرئاسات الثلاث الفاسدة اعترفت بذنبها للضحك على المنتفضين الذين قتلهم رصاص القائد العام للقوات المسلحة ثم اعلن الحداد لمدة 3 ايام و سمى الضحايا شهداء بعد ان وصفهم بالمندسين.

بالتأكيد ستحضر الرئاسات الثلاث المنافقة الفاسدة مجالس فواتح الشهداء لابسين السواد بدلا من الزيتوني و حاملين الرصاص و الغازات السامة كهدايا لذوي الشهداء الذين قتلوهم.

ختاما: الفوضى و القتل و الدمار سببها فساد الرئاسات الثلاث و لا داعي للتفلسف عن اسبابها.

الرحمة على شهدائنا الابرار و الصبر الجميل لأهلهم و محبيهم و الشفاء العاجل للمصابين.