للصدر تضحك على من؟ (فعادل عبد المهدي) نتاج (الولائيين -العامري) و(سائرون الصدريين)

بسم الله الرحمن الرحيم

اذا المتظاهرين يريدون التفاوض مع ممثلي النظام السياسي والعملية السياسية الفاسدة الحالية عليهم بالتفاوض مع (مقتدى الصدر وهادي المري) ممثلي (سائرون الصدريين وقائمة الفتح الولائيين الموالين لايران).. اليس كذلك؟؟

ثم تعليق عمل سائرون بالبرلمان.. هل سيشمل ترك السيارات الفارهة والمحصنة من قبل اعضاء سائرون بالبرلمان؟؟ هل سيقطع رواتبهم؟؟ وعقودهم؟؟ هل يشمل الاف المناصب بالمؤسسات العسكرية والمدنية التابعة للصدريين من مدراء عامين وضباط وغيرها..

وكما نؤكد دائما.. بان النظام السياسي الحالي المنخور بالفساد المالي والاداري.. هو نتاج مرجعيات النجف وابناءهم واحفادهم الايرانيين واللبنانيين من ابناء مراجع احياء (محمد رضا السستاني) واحفاد مراجع اموات (عمار الحكيم) وابناء مراجع اموات (مقتدى الصدر).. اليس كذلك.. حتى وصل الحال بان للشيعة اليوم لا مرجعية بالنجف فقط (ابناء مراجع واحفاد مراجع).. يتحكمون بمصير اموال العراق وشيعتهم العرب..

وان العملية السياسية تتشكل من احزاب وكتل سياسية من وحي مرجعيات النجف.. حزب الدعوة من وحي مرجعية الصدر الاول، والتيار الصدري من وحي مرجعية الدر الثاني (وابنه مقتدى الصدر).. وحزب الفضيلة من وحي (اليعقوبي).. والمجلس الاعلى من وحي (الخميني حاكم ايران).. و(تيار الحكمة) من وحي (عائلة محسن الحكيم وحفيدهم عمار الحكيم حاليا).. وهلم جر..

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ونؤكد لا حل الا اقليم وسط وجنوب (اقليم الشيعة العرب) من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. وبغير هذا المشروع لا قيامة للشيعة بارض الرافدين.. فالشيعة العرب (هويتنا).. واقليم وسط وجنوب (قضيتنا)..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم