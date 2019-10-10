لينجليه: جريزمان سعيد في برشلونة وميسي يجعلنا نعاني بالتدريبات

يرى كليمنت لينجليه مدافع برشلونة الإسباني، أن مواطنه الفرنسي أنتوان جريزمان مهاجم الفريق المنضم حديثًا من أتلتيكو مدريد، عليه التكيف مع طريقة اللعب والنظام في النادي الكتالوني، وأن يكافح للحصول على مكانًا أساسيًا.

جريزمان انتقل إلى برشلونة في صيف 2019 الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده السابق مع الروخي بلانكوس.

وخلال 7 مباريات سجل الفرنسي 3 أهداف، لكن صاحب الـ28 عامًا يعاني تحت قيادة فالفيردي من اللعب بالجانب الأيسر من الملعب، وهو ما لم يتعود عليه في الروخي بلانكوس.

وقال لينجليه في تصريحات بمؤتمر صحفي: “جريزمان سعيد في برشلونة، أنا معه كل يوم ويمكنني أن أؤكد لكم أنه سعيد للغاية، فهو شخص إيجابي ويبتسم دائمًا”.

وأضاف: “جريزو وصل إلى برشلونة حديثًا، وهو فريق مختلف عن الفرق الأخرى، من حيث طريقة اللعب، أتليتكو مدريد وبرشلونة بينهما اختلاف كبير”.

وأكمل: “لقد سجل ثلاثة أهداف، واعتقد أنه الآن أفضل هداف في النادي، على الرغم من أنه لايزال في بداية الموسم، وهذا شيئًا إيجابيًا للغاية”.

وشدد: “جريزو يضحي بنفسه من أجل الفريق، لقد اعتاد على أن يلعب مهاجم ثانٍ في أتليتكو مدريد، والآن يلعب على الطرف في برشلونة، ومع ذلك يساعدنا كثيرًا، ولديه واجبات دفاعيه”.

وعن ليونيل ميسي، قال لينجيله: لاعب غير عادي، يساعدنا نحن المدافعين في التطور والتحسن، ويحدث فرقًا كبيرًا بوجوده”.

واختتم: “عندما نكون في التدريبات، يلعب ليو دور الجوكر، ذكي جدًا في أوضاعه ويسيطر على الكرة بالطريقة اللازمة، من الصعب أن تحصل على الكرة منه، نحن نعاني يوميًا بسببه، لكننا نتعلم، وسعداء لوجوده بيننا”.