مورينيو: ميسي وكريستيانو؟ لا أحد يتفوق مهاريًا على الظاهرة رونالدو

لم يكن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، نجما يوفنتوس وبرشلونة على الترتيب، الأفضل من حيث الموهبة والمهارة، في رأي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال مورينيو، في تصريحات أبرزها موقع “توتويوفي” الإيطالي: “كريستياو رونالدو وليونيل ميسي عاشا مسيرة أطول، لقد ظلا في القمة، على مدار 15 عامًا”.

واستدرك مدرب ريال مدريد السابق: “لكن إذا تحدثنا عن الموهبة والمهارة، فلم يتفوق أحد على رونالدو دي ليما (الظاهرة)، لقد كان الأفضل على الإطلاق في هذا الشق”.

وتابع: “لقد أجهزت الإصابات على مسيرته، التي كانت لتصبح أفضل لولاها، فالموهبة التي تمتع بها وهو في عمر الـ19 عامًا، كانت لا تصدق”.