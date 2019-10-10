وفاة الكاتب والصحافي العراقي عدنان حسين في إحدى مستشفيات لندن

توفي، عصر اليوم الخميس، الكاتب والصحافي العراقي عدنان حسين في إحدى مستشفيات لندن، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال مصدر مقرب من عائلة حسين إن الأخير تُوفي عصر اليوم في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، بعد صراع طويل مع مرض عضال.

وخاض الصحافي والكاتب عدنان حسين، المولود في محافظة بابل، مشواراً طويلاً في العمل الصحفي بدأ خلال دراسته في قسم الصحافة بكلية الآداب في سبعينيات القرن الماضي.

وبعد مشاركته في الاجتماع التحضري لإطلاق صحيفة “طريق الشعب” التابعة للحزب الشيوعي، الذي كان ينتمي له الصحافي الراحل، في أيلول 1973، عمِل عدنان حسين كمحرر في الصحيفة وكاتباً لعمود فيها، تحت إشراف الشاعر عدنان الصائغ، وواصل العمل فيها حتى إغلاق الصحيفة في 1979، ومغادرته إلى لبنان إذ كان مطلوباً للسلطات العراقية حينها، لينتقل لاحقاً إلى قبرص ويعمل كرئيس لقسم الشؤون العربية في مجلة “الموقف العربي” التي كأن يرأسها الشاعر سعدي يوسف.

وبعد ذلك، تنقل عدنان حسين في عدة صحف ومجلات عربية، كان آخرها جريدة “الشرق الأوسط”، ثم صحيفة “أوان” حتى 2010، لينتقل بعدها للعمل كنائب لرئيس التحرير في صحيفة “المدى” البغدادية حتى وفاته.