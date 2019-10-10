وقفة حقوقية بمهمة حصرية في التضامن مع انتفاضة التغيير في العراق ضد القمع الوحشي

ننتظركم يوم السبت الموافق 12-10-2019 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بعنوان الوقفة: مقابل مقر البرلمان الهولندي في دنهاخ (لاهاي):

Hofplaats Den Haag

وقفة تضامنية مع الشباب والضحايا العراقيين المنتفضين امام البرلمان الهولندي

Hofplaats Den Haag

دعوة عامة نتوجه بها إلى كل بنات وأبناء الجالية في هولندا، لمشاركتنا في الوقفة التضامنية مع المحتجين والمتظاهرين السلميين والضحايا الذين سقطوا مضرجين بدمائهم في بغداد وبعض المحافظات العراقية. أولئك الذين لم يطالبوا سوى بحقهم في التغيير والحياة الكريمة، ونتيجة ذلك تعرضوا للعنف الشديد باستخدام الرصاص الحي ضدهم ما أدى لسقوط أكثر من 150 شهيد وأكثر من 6000 جريح، فضلا عن تعرض آلافاً مؤلفة للمطاردة والتوقيف والاخفاء.

وقفتنا هذه ستتخللها دعوة مفتوحة لمحاسبة ومحاكمة المسؤولين العراقيين الذين امروا وحرضوا على العنف والقتل وأشكال الاعتداءات المحظورة بكل لوائح حقوق الإنسان وقوانينها بوصفهم مجرمين ارتكبوا (جرائم ضد الانسانية ) ووقفوا بتعمد وتقصد ضد تطلعات الشبيبة التي طالبت بحقوقها المشروعة التي كفلها الدستور والقانون.

ننتظركم يوم السبت الموافق 12-10-2019 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر على العنوان التالي مقابل مقر البرلمان الهولندي في دنهاخ (لاهاي):

Hofplaats Den Haag

أيتها الصديقات، ايها الأصدقاء

ياشبيبتنا في المهجر فتيات وفتية.. أنتم القوة التضامنية الفاعلة بوعيها وبنشاطها الحيوي المميز

كل المهاجر خرجت تتضامن ونحن من تلك المهاجر والمنافي ، لابد لنا من وقفة إنسانية صادقة مع شعب انتفض من أجل حقوقه وجاءت انتفاضته سلمية بالتمام

إلا أن المشهد اكتسى بدماء شهداء جرت تصفيتهم بدم بارد وتوجيه الرصاص إليهم بكثير من الحالات من مسافات قاتلة قريبة ما يعني جرائم عن عمد وسبق ترصد مما يسميها القانون بجرائم ضد الإنسانية بوحشيتها

لن نترك تلك الدماء من دون موقف حازم يقدم المسؤولين عن الجريمة للمحاكمة هنا في لاهاي أمام المحكمة الجنائية لتنتهي حال الاستهتار بحيوات الناس

كونوا في الموعد