5 قتلى وعشرات الجرحى في قصف للوحدات الكوردية على البلدات الحدودية التركية

أعلنت المصادر التركية الرسمية، اليوم الخميس، مقتل 5 مدنيين على الأقل وإصابة العشرات في قصف شنته وحدات حماية الشعب على البلدات الحدودية التركية.

يأتي ذلك مع دخول العملية العسكرية التركية ضد غربي كوردستان (كوردستان سوريا) يومها الثاني، حيث جرى استهداف مئات المواقع شمال شرقي سوريا من قبل الطيران والمدفعية التركية، ما تسبب بسقوط العديد من القتلى والجرحى المدنيين والعسكريين.

وقال قائمقام بلدة أقجة قلعة التابعة لولاية أورفا، إن سقوط قذائف هاون أطلقتها الوحدات الكوردية على البلدة، اليوم، أسفر عن مقتل 3 مدنيين، بينهم رضيع وجرح 46 آخرين.

فيما أعلنت ولاية ماردين، أن قصفاً بالهاون شنته الوحدات على مدينة نصيبين الحدودية، أوقع قتيلين و24 جريحاً.

وتؤكد المصادر الرسمية، أن أكثر من 7 مدنيين أتراك قتلوا وأصيب أكثر من 70 آخرين بجروح على طول الحدود مع سوريا بقذائف الوحدات الكوردية منذ أمس، فيما يخشى من ارتفاع أعداد القتلى بسبب وجود حالات حرجة بين الجرحى.