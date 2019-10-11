اسرة صحيفة صوت العراق تعزي بوفاة الكاتب والمناضل الوطني عدنان حسين

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الكاتب والسياسي القدير الاستاذ عدنان حسين إنا لله وإنا إليه راجعون…”فقدنا برحيل عدنان كاتباً حراً وقلماً مبدعاً وأحد رموز الصحافة والثقافة في العراق فقدناه وهو في قمة عطائه الصحفي الأدبي الثقافي والفكري والوطني”.

وتقدم اسرة صحيفة صوت العراق بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى أسرة دار “المدى للصحافة الطباعة والنشر” وإلى اتحاد كتاب وأدباء العراق اللهم ارحمه رحمة واسعة واجعل مثواه الجنه وأكرم نزله والهم أهله وذويه الصبر والسلوان

انور عبد الرحمن

رئيس تحرير صحيفة صوت العراق

2019/10/11