الاحزاب السياسية في اقليم كوردستان تدعو الى ايقاف العملية العسكرية التركية

اعرب الحزبان الرئيسان في اقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الخميس عن معارضتهما للعملية العسكرية التركية في كوردستان سوريا، دعتا الى حل المشاكل عبر الحوار.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني جعفر امينكي للصحفيين اليوم “نحن دائما نعارض العمليات العسكرية من قبل أية دولة”.

واعرب عن امله بأن تتراجع تركيا عن العملية العسكرية التي اطلقتها في كوردستان سوريا وتسلك طريق الحوار.

من جهته عبر عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيره في حديث للصحفيين عن قلقه من الهجوم التركي على كوردستان سوريا، محذرا من حدوث “كوارث” انسانية “كبيرة”.

الى ذلك ناشد محافظ السليمانية هـ‌ڤال ابو بكر في مؤتمر صحفي عقده اليوم امريكا والدول الاوربية، ومجلس الامن الدولي الى الاسراع بإنهاء الحرب التي تشنها تركيا على كوردستان سوريا.