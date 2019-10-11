البرلمان يخفق بالتصويت على ثلاثة وزراء ويرفع جلسته لبعد الاربعينية

رفع البرلمان العراقي جلسته يوم الخميس الى ما بعد الزيارة الاربعينية 20 تشرين الاول اكتوبر الجاري بعد التصويت على وزيرين وقبول استقالة وزير الصحة.

وابلغ مصدر نيابي ان خلاف داخل الكتل النيابية تسبب باخفاق البرلمان التصويت على وزراء الصناعة والهجرة والاتصالات.

واضاف ان البرلمان قرر رفع جلسته الى ما بعد الزيارة الاربعينية، لحسم الخلاف بشأن الاسماء المقدمة من قبل رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي.