Posted on by

البرلمان يخفق بالتصويت على ثلاثة وزراء ويرفع جلسته لبعد الاربعينية

رفع البرلمان العراقي جلسته يوم الخميس الى ما بعد الزيارة الاربعينية 20 تشرين الاول اكتوبر الجاري بعد التصويت على وزيرين وقبول استقالة وزير الصحة.
وابلغ مصدر نيابي ان خلاف داخل الكتل النيابية تسبب باخفاق البرلمان التصويت على وزراء الصناعة والهجرة والاتصالات.
واضاف ان البرلمان قرر رفع جلسته الى ما بعد الزيارة الاربعينية، لحسم الخلاف بشأن الاسماء المقدمة من قبل رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close