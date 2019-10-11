البرلمان يصوت على جعفر صادق علاوي وزيرا للصحة

صوت البرلمان العراقي على تسمية وزير جديد للصحة العراقية بعد استقالة علاء علوان في وقت سابق.

وابلغ مصدر نيابي ان البرلمان صوت على تسمية الدكتور جعفر صادق علاوي وزيرا للصحة.

وصوت البرلمان في جلسة اليوم على تسمية سها خليل حسين بك وزيرة للتربية وعلى استقالة وزير الصحة.

وقدم عبدالمهدي الى البرلمان العراقي كل من جعفر صادق علاوي لوزارة الصحة وسها خليل للتربية وامير البياتي للاتصالات وهناء عمانوئيل للهجرة وقحطان الجبوري للصناعة.

يشار الى ان جدول اعمال جلسة البرلمان يتضمن التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية والتعديل الوزاري، وعرض تقرير لجنة الخدمة حول مطالب المتظاهرين.