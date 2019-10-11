Posted on by

البرلمان يصوت على جعفر صادق علاوي وزيرا للصحة

صوت البرلمان العراقي على تسمية وزير جديد للصحة العراقية بعد استقالة علاء علوان في وقت سابق.
وابلغ مصدر نيابي ان البرلمان صوت على تسمية الدكتور جعفر صادق علاوي وزيرا للصحة.
وصوت البرلمان في جلسة اليوم على تسمية سها خليل حسين بك وزيرة للتربية وعلى استقالة وزير الصحة.
وقدم عبدالمهدي الى البرلمان العراقي كل من جعفر صادق علاوي لوزارة الصحة وسها خليل للتربية وامير البياتي للاتصالات وهناء عمانوئيل للهجرة وقحطان الجبوري للصناعة.
يشار الى ان جدول اعمال جلسة البرلمان يتضمن التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية والتعديل الوزاري، وعرض تقرير لجنة الخدمة حول مطالب المتظاهرين.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close