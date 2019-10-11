البرلمان يصوت على وزيرة للتربية واستقالة وزير الصحة بحكومة عبدالمهدي

صوت مجلس النواب العراقي، الخميس، على مرشحة لتولي منصب وزير التربية.
وقال مراسلنا ان مجلس النواب صوت على تسمية سها خليل حسين وزيراً للتربية.
وأضاف ان مجلس النواب صوت أيضاً على قبول استقالة وزير الصحة.
صوت مجلس النواب العراقي، الخميس، على مرشحة لتولي منصب وزير التربية.
وقال مراسلنا ان مجلس النواب صوت على تسمية سها خليل حسين وزيراً للتربية.
وأضاف ان مجلس النواب صوت أيضاً على قبول استقالة وزير الصحة.
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