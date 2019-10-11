الرئيس الفرنسي يدين «بشدة» الاجتياح التركي لغربي كوردستان: يشكل خطراً على الملايين

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «بشدة»، الخميس، الاجتياح التركي لغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، مؤكداً أنه يشكل خطراً على الملايين، داعياً إلى وضع حد فوري له.

ماكرون قال عبر تويتر: «أدين بشدة الهجوم العسكري الأحادي (التركي) الذي يجري في سوريا».

وتابع الرئيس الفرنسي قائلاً: «أدعو تركيا إلى وضع حد له في أسرع وقت ممكن». مؤكداً أن الهجوم التركي يشكل «خطراً إنسانياً على ملايين الأشخاص».

Emmanuel Macron

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@EmmanuelMacron

I most firmly condemn the unilateral military offensive that is underway in Syria. I call on Turkey to put an end to it as quickly as possible. Turkey’s action poses a humanitarian risk to millions of people.

وفي وقت سابق الخميس، عقدت المجموعة الأوروبية في مجلس الأمن، مؤتمراً صحفياً بشأن التطورات في سوريا، وأكدت أنه يجب العمل على خفض التصعيد في سوريا، وأن العمل العسكري التركي يهدد جهود مكافحة تنظيم داعش في سوريا .

فيما عرقلت الولايات المتحدة وروسيا، الخميس، مقترحاً في مجلس الأمن الدولي لإدانة الاجتياح التركي لغربي كوردستان بمسمى عملية «نبع السلام»، تقدمت به 5 دول أوروبية، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي.