السلطات التركية تفرج عن 58 مهاجرا من اقليم كوردستان

أعلنت مؤسسة “القمة” لشؤون اللاجئين العراقيين يوم الخميس ان السلطات الامنية قد افرجت عن العشرات من المهاجرين الكورد العراقيين كانوا مودعين في مراكز للاحتجاز في منطقة “بهلوان”.

وقالت المنظمة في بيان اليوم انها مستمرة في متابعة اوضاع المهاجرين العراقيين الكورد الذين اعتقلتهم السلطات التركية في حملة امنية.

واضاف البيان ان المؤسسة هرعت اليوم لمساعدة 58 مهاجرا من محافظات اقليم كوردستان في منطقة “بهلوان” التركية، وعملت على تقديم التسهيلات لتمشية معاملاتهم القانونية في وقت قصير من الزمن، مشيرا الى انه بعد الافراح عنهم سيتم ترحيلهم الى اقليم كوردستان.