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القضاء يوجه بحسم قضايا المتظاهرين الموقوفين والتحري الفوري عمن تسبب باستشهاد محتجين

بغداد / إعلام القضاء

وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، بحسم قضايا الموقوفين في التظاهرات والتحري الفوري عمن تسبب باستشهاد محتجين.

وأكد بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى انه “انسجاما مع مبادرة السيد رئيس الوزراء وجه السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان السادة قضاة محاكم التحقيق بسرعة حسم قضايا الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا التظاهرات واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء كل قضية والتحري الفوري عن المتجاوزين حدود واجباتهم الوظيفية ممن تسببوا في استشهاد واصابة عدد من المتظاهرين”.

ودعا مجلس القضاء الاعلى “المصابين وذوي الشهداء مراجعة محكمة التحقيق المختصة حسب سكنهم لتسجيل الشكاوى بخصوص ذلك”.

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