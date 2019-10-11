النزاهة تضبط مسؤولاً كبيراً متلبساً بالرشوة

أعلنت هيأة النزاهة عن تمكنها من ضبط مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالديوانية متلبساً بجريمة الرشوة.

دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في حديثها عن عملية الضبط، إلى أن فريق عمل من مكتب تحقيق القادسية التابع للهيأة انتقل إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وقام بضبط مدير الدائرة متلبساً بجريمة الرشوة أثناء تسلمه مبلغ الرشوة داخل مكتبه.

وأضافت إنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تمت بناءً على مذكرة قضائية وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص استنادا الى أحكام القرار 160/1 لسنة 1983.