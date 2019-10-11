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الى عائلة المرحوم عدنان حسين

الى عائلة المرحوم عدنان حسين

تلقيّنا بحزنٍ عميق نبٲ وفاة الكاتب الصحفي، الاستاذ عدنان حسين، الذي كرس نفسه لخدمة الكلمة الصادقة.

كان الفقيد صديقًا ومحببًا لدی الرئيس طالباني لما تمتع به من فطنة وخبرة وروح المثابرة. برحيله فقدت الصحافة العراقية ومحبّوه من الشعب الكردي قامة شامخة تربت علی يديها اجيال من الشباب، وقد تعود علی متابعة تحليلاته الرصينة اعدادًا كبيرة من المهتمين بالثقافة وهموم المواطن.

الرحمة للفقيد والصبر والسلوان لذويه ومحبيه وزملائه من الاسرة الصحفية.

انا لله وانا اليه راجعون

قوباد طالباني
نائب رئيس الوزراء/ اقليم كوردستان العراق

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