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اليونان تسلم المانيا عراقيا ترك طفلة ايزيدية تعطش حتى الموت

سلّمت اليونان ألمانيا رجلاً عراقياً متزوجاً من امرأة ألمانية تُحاكم بتهمة سماحها هي وزوجها بوفاة طفلة أيزيدية تبلغ من العمر خمسة أعوام، احتفظا بها كجارية، عطشاً تحت أشعة الشمس الحارقة.
وقال ممثلو الادعاء في ألمانيا إن الرجل الذي حُدد فقط باسم “طه أ. ج” تمشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية وصل إلى مطار فرانكفورت الأربعاء الماضي.
وأضافوا اليوم الجمعة أن الرجل انضم إلى تنظيم داعش في 2013 و”اشترى” الفتاة الأيزيدية ووالدتها كجاريتين في 2015.
وترك الرجل وزوجته الألمانية “جينيفر و” الفتاة مقيدة بالسلاسل في الهواء الطلق في بيتهما في العراق كعقاب، وتركاها لتموت من العطش.
وبدأت محاكمة جينيفر في أبريل/نيسان الماضي. ويواجه طه تهماً منها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

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