اوقفوا الداعشي المقنع اردوغان

جوامير مندلاوي

بعد ان نشر اردوغان دواعش العالم في المناطق المحاذية لروشافا – المناطق ذات الاغلبية الكوردية- ضن ان البلدات الكوردية ستنهار بلدة تلو الاخرى, لكن ما حدث هو العكس فقد قامت قوات قسد ذات التدريب الجيد بكسر شوكة داعش بدعم جوي من التحالف الدولي, وهنا ان قسد خلص العالم من شر كبير.

اليوم يثأر اردوغان لإرهابيه بتجميع بقايا الدواعش لاحتلال روشافا دون ان يحرك التحالف الدولي ساكنا.

تركيا ودواعشه يتقدمون في الشمال السوري بغطاء جوي لاحتلالها وتشريد مئات الالاف من السكان الاصليين من الكورد والعرب والاشوريين والايزيديين واسكان جهاديين راديكاليين في اراضيهم, يجب ان يمنع العالم أي تغيير ديمغرافي في مناطق الكورد.

نحن قاتلنا داعش وضحينا بـ 15 الف شهيد من اجل جعل العالم اكثر اماناً فعلى العالم تقع مسؤولية اخلاقية لرد الجميل لشهدائنا.

على العالم حضر الطيران في الشمال السوري على الاقل, ونحن نعرف كيف ندمر الدواعش مقنعين او غير مقنعين.

تركيا تزعم بانها تقوم بإنشاء منطقة امنه, لكن اريد التذكير هنا , بأن تركيا احتل لواء الاسكندرونه في الثلاثينات وشمال قبرص في السبعينات و مدينة الباب واعزاز عام 2016 ومقاطعة عفرين عام 2018 وضمتها اليها , واليوم تريد الحاق شمال سوريا بتركيا , انها قامت باحتلال الاراضي السورية الشمالية بتواتر زمني.

كانت عفرين قبل احتلالها مدينة حضارية , تزدحم بالمعاهد الموسيقية والنوادي الرياضية , لكن بعد احتلالها واحلال متشددين فيها تبدلت المعاهد الموسيقية لمدارس جهادية واجبر النساء للبس الخمار وكأننا في قندهار لا عفرين المنفتحة, عجبا كيف رضى الغرب بانقلاب التشدد على الموسيقى ؟؟؟

على العالم ان لا تكرر مصائب عفرين بشرق الفرات لأننا سنشكك بتمدن الغرب

نحن هزمنا داعش الغير مقنع, ندعوا العالم لدعمنا امام داعش مقنع وهو اردوغان وارهابييه تحت مسمى الجيش(الوطني!)

شكرا قوات قسد ووحدات حماية الشعب والمرأة والمتطوعين على الدفاع عن الارض والعرض , هنيئا لكم وانتم تستشهدون في ساحات الشرف.

سيذكر التاريخ ان سكان مناطق الشمال السوري ذات الأغلبية الكوردية دافعوا عن اراضيهم في حين استجبن نظام الاسد في ارسال ولو طائرة واحدة لحماية اجوائه.