Posted on by

بعد صمتهم المعيب سيقولون اين حقّي

رشيد سلمان

الصمت المعيب و المخزي للمكونات غير الشيعية عن شهداء الشيعة و جرحاهم خيانة بينما هم يصرخون (اين حقّي) من وعود الحرامي الفاسد الذي خان الامانة .

الصمت المعيب و المخزي عن شهداء الشيعة و جرحاهم هو الدليل القاطع ان بقية المكونات هدفها الوحيد هو نهب النفط الشيعي و ليس (اللحمة الوطنية و العراق الموحد).

هذا الصمت المعيب و المخزي لبيقة المكونات هو الدليل القاطع انهم اعداء و ليسوا شركاء بالمواطنة كما يدعون بل شركاء لنهب النفط الشيعي على جثث الضحايا و آلام الجرحى و حزن اهلهم و ذويهم.

سؤال: متى يقتنع الشيعة انهم مبتزون من قبل المكونات الاخرى بتواطئي ساستهم الذين خانوا لأمانة و ينعقون باللحمة الوطنية و وحدة العراق؟

التظاهرات و الاعتصامات في الوسط و الجنوب لان اهل الوسط و الجنوب يسكنون بيوت الطين و مدارسهم على الارصفة واولادهم و بناتهم عاطلين وعاطلات عن العمل و الوظائف بينما الاخرون بخير.

لو قتل متظاهر واحد او جرح متظاهر واحد من المنطقة الغربية او نينوى او كردستان لقامت القيامة لبقية المكونات و لمن يساندهم من العرب و المسلمين و الغرب المنافق بقيادة امريكا.

كل الادلة تشير الى ان العراق مقسم قوميا و مذهبيا و لكن ساسة الشيعة الفاسدين اللصوص ينعقون بالعراق الموحد و اللحمة الوطنية لانهم فاسدون اشرار.

الساسة الشيعة الفاسدون الاشرار ينهقون باللحمة الوطنية و وحدة العراق لانهم فاسدون اشرار و لكن مجاهرة اهل الوسط و الجنوب باللحمة الوطنية و وحدة العراق لا يمكن تفسيرها الا بسبب الغفلة و حسن النية و هذا التفسير مخيف.

دليل اخر على ان محاصصة المكونات غير الشيعية تقتصر على النفط و ومناصب الرئاسات الثلاث و شبكاتها هو ان القتل و الجراح اقتصرت على الحشد الشعبي الشيعي.

المكونات الأخرى لم تكتف بعدم المشاركة في محاربة داعش بل احتضنت الدواعش و وفرت لهم الاكل و الشرب و مجاهدات النكاح.

ملاحظة: للأسف الكتاب و المثقفون الشيعة غفلتهم و حسن نواياهم ساهمت باقتصار القتل و الجراح و نهب النفط على الشيعة لانهم يجاهرون باللحمة الوطنية و وحدة العراق بينما كردستان مستقلة و بقية العراق (خليجية).

يا اهل الوسط و الجنوب:

اقليم الوسط و الجنوب ثم دولة الوسط و الجنوب هما الحل الاوحد للحفاظ على ارواحكم و نفطكم بعد ان انكشف زيف الساسة الشيعة و انكشف زيف اللحمة الوطنية و الوحدة العراق.

الرحمة على ارواح شهداء الشيعة الابرار الذين قتلهم رصاص الساسة الشيعة الاشرار و الصبر الجميل لأهلهم و محبيهم و الشفاء العاجل لجرحاهم.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close