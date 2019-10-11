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ترامب يطرح 3 خيارات للرد على تركيا: التوسط أو ضربة مالية أو إرسال جنود

ترامب يطرح 3 خيارات للرد على تركيا: التوسط أو ضربة مالية أو إرسال جنود

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، 3 خيارات للتعامل مع الاجتياح التركي لغربي كوردستان (كوردستان سوريا) منذ يومين، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى ونزوح عشرات الآلاف.

وقال ترامب عبر تويتر: «لقد هزمنا خلافة داعش بالكامل، ولم تعد لدينا أية قوات في المنطقة التي تتعرض للهجوم من قبل تركيا، في سوريا». وتابع «لقد أمجزنا عملنا بشكل كامل، والآن تهاجم تركيا الكورد .. إنهم يقاتلون بعضهم البعض منذ 200 عام».

وحدد الرئيس الأمريكي خيارات بلاده للتعامل مع الاجتياح التركي، قائلاً: «لدينا واحدة من ثلاثة خيارات: إرسال الآلاف من الجنود والانتصار عسكرياً، أو توجيه ضربة مالية قوية لتركيا مع فرض عقوبات، أو التوسط في صفقة بين تركيا والكورد».

وكان ترامب، قد هدد في تغريدة سابقة اليوم الخميس، بضرب تركيا مالياً «بشدة»، وفرض عقوبات عليها، بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال شرقي سوريا، وقال إنه يراقب الوضع عن كثب.

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

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We defeated 100% of the ISIS Caliphate and no longer have any troops in the area under attack by Turkey, in Syria. We did our job perfectly! Now Turkey is attacking the Kurds, who have been fighting each other for 200 years….

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

….We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds!

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