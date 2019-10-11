ترامب يطرح 3 خيارات للرد على تركيا: التوسط أو ضربة مالية أو إرسال جنود

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، 3 خيارات للتعامل مع الاجتياح التركي لغربي كوردستان (كوردستان سوريا) منذ يومين، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى ونزوح عشرات الآلاف.

وقال ترامب عبر تويتر: «لقد هزمنا خلافة داعش بالكامل، ولم تعد لدينا أية قوات في المنطقة التي تتعرض للهجوم من قبل تركيا، في سوريا». وتابع «لقد أمجزنا عملنا بشكل كامل، والآن تهاجم تركيا الكورد .. إنهم يقاتلون بعضهم البعض منذ 200 عام».

وحدد الرئيس الأمريكي خيارات بلاده للتعامل مع الاجتياح التركي، قائلاً: «لدينا واحدة من ثلاثة خيارات: إرسال الآلاف من الجنود والانتصار عسكرياً، أو توجيه ضربة مالية قوية لتركيا مع فرض عقوبات، أو التوسط في صفقة بين تركيا والكورد».

وكان ترامب، قد هدد في تغريدة سابقة اليوم الخميس، بضرب تركيا مالياً «بشدة»، وفرض عقوبات عليها، بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال شرقي سوريا، وقال إنه يراقب الوضع عن كثب.