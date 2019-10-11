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تنفيذ احكام قانون تشغيل الخريجين الاوائل في العراق يدخل حيز التنفيذ

اعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4557) والذي تضمن تعديلات ومراسيم اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية.
وقال مدير عام الدائرة كامل امين هاشم “ان العدد تضمن صدور تعليمات رقم (1) لسنة 2019 تنفيذ احكام قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم (67) لسنة 2017 والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (316) لسنة 2019، وتعليمات رقم (5) لسنة2019 تسهيل الاجراءات والمعاملات الخاصة بذوي الشهداء في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”.
واضاف “ان العدد تضمن ايضا صدور قرار كمركي رقم (5) لسنة 2019 ، بالاضافة الى صدور بيانات رقم (37) و (39) لسنة 2019 صادرة عن وزارة العدل”.

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